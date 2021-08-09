В России коронавирусом заразились 22 160 человек за сутки

За минувшие 24 часа в России было выявлено 22 160 новых случаев коронавирусной инфекции. За этот же срок выздоровели 14 474 человека. В течение суток было зарегистрировано 769 летальных исходов.
Больше всего заражений было зарегистрировано, по традиции, в Москве. В столице заболели 2150 человек. На втором месте печального антирейтинга по скорости распространения коронавирусной инфекции находится Санкт-Петербург, где было выявлено 1895 пациентов с ковидом. Замыкает тройку "лидеров" Московская область, где число заболевших за сутки составило 1487.
Таким образом, за все время ведения наблюдений было выявлено 6 469 910 случаев коронавируса. Сообщается о 5 769 981 выздоровевших пациентах. Ковид стал причиной смерти в 165 650 случаях.
Эксперты подчеркивают, что уже давно в России, как и во всем остальном мире, существует возможность уберечься от тяжелых последствий ковида, а также фактически остановить распространение болезни. Речь идет о применении вакцины.
В России укол от коронавируса можно получить абсолютно бесплатно. Для этого необходимо обратиться либо в ближайшую поликлинику, либо в массово открытые специальные точки вакцинации.
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