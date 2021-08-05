Денис Проценко предложил отменить обязательное ношение противочумных костюмов в "красной зоне"

Роспотребнадзор изменит методические рекомендации в части организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Речь идет о новых правилах по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Ведомство учло предложение главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко об отмене обязательного ношения противочумных костюмов в "красных зонах". Врачи уверены, что отмена избыточных требований сделает их ежедневный труд более комфортным, но не снизит уровень безопасности.
После "Консилиума с Денисом Проценко", прошедшего 5 августа на площадке "Единой России", Минздрав принял решение расширить перечень СИЗов, использование которых допускается в "красных зонах".
"На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты", – отметил Проценко.
Напомним, что Денис Проценко по предложению президента Владимира Путина вошел в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на предстоящих парламентских выборах.
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