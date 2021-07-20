Инициативы медиков войдут в народную программу "Единой России"

Во вторник, 20 июля, на площадке "Единой России" состоялся первый "Консилиум с Денисом Проценко". В ходе общения с главврачом Коммунарки медики озвучили предложения для включения в народную программу партии.

Площадка "ЕР" может помочь решить проблемы отечественного здравоохранения, уверен Проценко. "Мы обязаны заложить такие критерии развития здравоохранения, чтобы и жители мегаполиса, и сельских территорий чувствовали качественные изменения в современной медицине", — сказал он.

Присутствовавшие на мероприятии медики предложили свои решения проблем отечественного здравоохранения. Главврач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов призвал пересмотреть существующие нормативы выделения средств на фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

"Мое предложение — ввести повышающий коэффициент подушевого финансирования для сельских жителей. И дополнительно стимулировать медиков к работе в сельских районах", – пояснил он.

Обсудили и кадровый дефицит специалистов в сельской местности. Выпускники вузов идут на работу в крупных городах, а миллиона "подъемных" по программе "Земский доктор" недостаточно, считает хирург Бадма Башанкаев.

Главврач Федерального центра нейрохирургии депутат тюменской облдумы Альберт Суфианов обратил внимание на проблему информирования жителей о возможности получения медпомощи. Сегодня активно применяются телемедицинские технологии, но люди не знают, что им доступны такие услуги, отметил он.

Озвученные инициативы внесут в народную программу "ЕР". В партии надеются на активную помощь Минздрава.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и главврач Коммунарки Денис Проценко призвали все политические силы присоединиться к соглашению "За безопасные выборы!". Партиям предлагается осознанно подойти к организации избирательного процесса, соблюдать все антиковидные нормы и свести к минимуму количество массовых мероприятий.