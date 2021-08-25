В Роспотребнадзоре сообщили о проблемах с памятью у переболевших ковидом

У некоторых переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 наблюдаются проблемы с памятью. Об этом рассказалазаместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Пшеничная добавила, что после ковида у пациентов наблюдаются и другие постковидные осложнения, связанные с работой мозга. В частности, многие жаловались на заторможенность, снижение концентрации и скорости принятия решений и сонливость. При этом если у одних эти симптомы исчезают в течение нескольких дней, то другие могут страдать от них месяцами, сообщает телеканал "360".
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