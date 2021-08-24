Меньше 19 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

Обнародована официальная статистика по числу выявленных случаев коронавируса в России за минувшие сутки.

За прошедшие 24 часа, согласно данным оперативного штаба, число пациентов, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию, увеличилось на 18 833. За этот же срок выздороветь успели почти столько же – 18 636 человек. Сообщается о 794 летальных исходах, пишет RT.

Первую строчку в печальном антирейтинге российских регионов по числу новых заражений заняла Московская область. В Подмосковье заболели ковидом 1125 человек. Москва опустилась на второе место – там зарегистрировали 1105 заболевших. Санкт-Петербург отчитался о 600 зараженных за сутки, сообщает РИА ФАН.

В общей сложности число заболевших в России за все время наблюдений достигло отметки в 6 785 374 человек. Выздоровели 6 053 503 пациентов. Официальная статистика содержит 177 614 записей о летальных исходах, передаёт "Общественная служба новостей".

Тем временем эпидемия коронавируса продолжается по всему миру. Все страны стремятся побороть болезнь с помощью вакцинации. В России для того, чтобы получить прививку достаточно обратиться в один из множества специально открытых для этого центров. Делают их и в обычных клиниках.