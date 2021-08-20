В "ЕР" заявили о недопустимости ограничений в школах по признаку вакцинирования

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

"Всех своих учениц опробовал": народ в шоке от любовных связей Кобзона
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
партнеры
Пятница
20 августа
Лента новостей
16:17
В Саратовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика
16:12
Большинство украинцев выступило за возвращение Крыма в состав Украины
16:10
Полоскала после каждого поцелуя: известная актриса сожгла рот антисептиком
16:03
"Огонь!": Каменских возбудила народ торчащими сосками
15:55
Биограф Путина назвал цель приезда Меркель в Москву: Мостик для преемника
15:54
Откровенные снимки утех Высоцкой и Кончаловского произвели фурор
15:28
Известная актриса страстно схватилась за аппетитные яблочки Стриженовой
15:27
Гагарина поставила жирную точку в отношениях с Исхаковым: Чувствую себя свободной
15:25
Потряс трудовой у портрета Табакова: звезда "Жуков" Чепурченко сообщил об уходе
15:12
"Прямоугольные колени и целлюлитные бедра": солист Little Big публично унизил возлюбленную
15:05
"Некоторые обиделись": Сафронов прошелся по выскочившей замуж Азизе
14:50
Пару сатанистов судят за ритуальные убийства в Ленобласти
14:50
Поздоровалась на русском: Путин подарил Меркель цветы
14:44
Тихановская рассказала о терроре в Белоруссии
14:39
Злоумышленники лишили актера "Моей прекрасной няни" кровно заработанного
14:34
Зажравшуюся Земфиру растоптали после слов об уходе: 65 миллионов за корпоратив
14:28
"Почему это случилось?": теряющего слух Корчевникова замучил тяжелый вопрос
14:24
Последний визит: о чем поговорят Путин и Меркель в Москве
14:02
Звезду "Полицейского с Рублевки" доставили в больницу с разбитой головой
14:00
"Где мой коньяк": Бузова одним жестом поставила на место хама Губерниева
13:54
Мужчина ворвался в букмекерскую контору в Армении с гранатами
13:46
Бумеранг? отбившую женатого мужика Макееву настигла страшная участь
13:43
С могилой звезды фильма "Любовь и голуби" Дорошиной случилось страшное
13:39
Разбитый Левкин из группы "На-На" страдает от потери близкого человека: Это моя вина
13:35
Известная актриса раскрыла подробности своего состояния после череды страшных диагнозов и трансплантации
13:05
Всплыли подробности свадьбы 49-летней Федункив и молодого любителя тереться об мужиков
13:03
В Петербурге 56-летний тренер надругался над малолетними подопечными
12:53
Лазарев вышел в свет с двумя сиротливыми ангелочками: Растут без матери
12:18
"Нужно брать пример": редкое видео Добронравова с сыновьями вызвало восторг
12:15
"Должна хвататься за любую возможность": вышедшую в тираж Бузову сватают за изменника
12:09
Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки
11:40
"Несчастный человек": политолог Стариков ответил на выпад Зеленского в сторону Путина
11:34
Поносящего молодых женщин Шаляпина прокляли: Что это чучело возомнило?
11:25
В Госдуме предложили повысить пенсии жителям села
11:18
Поезд насмерть сбил мужчину под Новосибирском
11:17
"Как мужчина в парике": избегающая конкуренции Асмус выставила сестру страшненькой
11:16
"Кто-то, действительно, волновался": Басков рассказал о пиаре на болезни МакSим
10:48
Первый раз замужем: 57-летняя Азиза наконец женила на себе молодого итальянца
10:28
Извращенец Панин сунул народу под нос свои упругие ягодицы: Долой трусы
10:14
Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа
09:52
Экс-канцлер ФРГ Шредер обвинил президентов США в катастрофе в Афганистане
09:35
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
09:11
Возбужденная Долина публично вывалила дряхлые прелести: Просроченное мясо
08:49
Зеленский пожаловался на эмоциональность Путина
08:48
Опозоренный Манукян разрыдался как ребенок после слов о Бузовой: Я сделал ей предложение
08:42
"Затейник": полуголый Цискаридзе растянул "рогатки" взмыленным красавцам
06:49
"Это просто позор": надменную Волочкову спустили с небес на землю
04:38
К чему снится покупка
02:14
Потеря ребенка и всенародный успех: Как сложилась судьба королевы эпизода Галины Стахановой
01:00
"Кровь каких младенцев она пьет?": 74-летняя Ротару потрясла феноменальным преображением
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову сравнили с трудоспособной собакой
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
Сбежала от молодого жениха? Азиза всполошила народ накануне свадьбы
Растоптанная за дряблую промежность Долина плюнула в россиян: Убогие люди!
"Я изначально не верил в эту историю": Данко вслед за Береттой высказался о вранье "воскресшей" МакSим
Поражено 85% мозга: близкого друга Пугачевой бросили умирать в хоспис
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
В "ЕР" заявили о недопустимости ограничений в школах по признаку вакцинирования

В "ЕР" заявили о недопустимости ограничений в школах по признаку вакцинирования

Учебный год в российских школах начнется в очном формате. Образовательные учреждения готовы соблюдать все необходимые требования для предотвращения распространения коронавируса.
прочитано 46 раз

На фоне непростой эпидемиологической обстановки вопрос вакцинации остается актуальным. Но принуждение к ней, а также дискриминация непривитых учеников и педагогов недопустимы, заявила детский омбудсмен, один из лидеров избирательного списка "Единой России" Анна Кузнецова на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

ПО ТЕМЕ

Шмелева: "ЕР" уделяет большое внимание разработке программ капитального ремонта школ

В "Единой России" сообщили об отмене обязательной вакцинации студентов

Она напомнила, что результаты исследования влияния вакцинации на детей должны быть представлены широкой общественности, после чего решение примут родители. "Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно", – сказала уполномоченный по правам ребенка.

Кравцов подтвердил, что учебный год начнется в очном формате. Дистанционная форма не рассматривается, отметил министр.

По его словам, меры по безопасности в образовательных учреждениях проработаны с каждым регионом. Тема находится на постоянном контроле, заверил глава ведомства.

Ранее единороссы добились отмены требования об обязательной вакцинации студентов. Ректоры ведущих высших учебных заведений поддержали партию. Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева заявила о недопустимости принудительной вакцинации от коронавируса в вузах.

Анна Кузнецова и Елена Шмелева по предложению президента Владимира Путинавошли в пятерку лидеров федерального списка "Единой России" на предстоящих выборах в Государственную Думу. Также в нее входят министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 16:25 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Возбужденная Долина публично вывалила дряхлые прелести: Просроченное мясо

Появилось откровенное видео
Шоу-бизнес

"Где мой коньяк": Бузова одним жестом поставила на место хама Губерниева

Звезда "Дома-2" оказалась с юмором
Шоу-бизнес

Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа

Певице есть чем похвастаться
Шоу-бизнес

Извращенец Панин сунул народу под нос свои упругие ягодицы: Долой трусы

Актер выступил против нудизма

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Здоровье

Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки
Больше 21 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм ковида "дельта"
За сутки в России ковидом заболели 20 914 человек

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Петербурге 56-летний тренер надругался над малолетними подопечными
В Сергиевом Посаде двух мужчин задержали по подозрению в краже пшеницы
В Кемерове возле местного дома культуры нашли труп
В Подмосковье вандал повредил пешеходный мост
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+