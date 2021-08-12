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Общество
Шмелева: "ЕР" уделяет большое внимание разработке программ капитального ремонта школ

Шмелева: "ЕР" уделяет большое внимание разработке программ капитального ремонта школ

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом.
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В Свердловской области Елена Шмелева встретилась главой региона Евгением Куйвашевым, посетила фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение", а также провела круглый стол по вопросам выявления и поддержки талантливых детей.

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Позже сопредседатель ОНФ появилась в екатеринбургской школе № 25. Во время визита Шмелева обсудила капитальный ремонт зданий образовательных учреждений. Она заявила, что стандарт капремонта школ должен соответствовать запросам учащихся, а работы должны контролироваться педагогами.

Также Шмелева оценила реконструкцию школы № 25. "Здесь мы увидели хороший пример капремонта и реконструкции с учетом требования новых программ", – сказала руководитель "Сириуса". Во время дискуссии она также отметила, что депутаты от "Единой России" уделяют большое внимание разработке программ капитального ремонта зданий образовательных учреждений.

Напомним, Елена Шмелева по предложению президента Владимира Путина была включена в первую пятерку федерального списка партии "Единая Россия". Ранее сопредседатель Центрального штаба ОНФ объяснила решение пойти на выборы в Государственную думу.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 20:34 Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник

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