В "Единой России" сообщили об отмене обязательной вакцинации студентов

Ректоры ведущих вузов России на площадке штаба общественной поддержки "Единой России" поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов.

Во вторник, 10 августа, в федеральном штабе общественной поддержки "Единой России" прошел круглый стол на тему вакцинации студентов. Во время беседы сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева заявила, что принудительная вакцинация от коронавируса в вузах неприемлема. По ее мнению, недопустимо, чтобы возможность получения образования и право на заселение в общежитие зависела от прививки.

В Минобрнауки согласились со Шмелевой. Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев также считает, что отсутствие прививки от коронавируса не должно быть основанием для ограничений. Мол, позиция министерства заключается в добровольности вакцинации.

"В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничения, будем не просто разъяснять, а принимать административные решения", – рассказал Афанасьев.

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, член Высшего совета "Единой России" Виктор Садовничий отметил, что университет начнет новый учебный год через три недели без ограничений для непривитых студентов.

"Есть потоки по 300-500 человек. Здесь мы будем допускать лекции в смешанном формате. Наш опыт говорит, что это можно делать без потери качества образования. В условиях, когда не можем обеспечить требования рассадки – будем применять дистанционный формат", – сообщил он.



Позицию ректора МГУ также разделяет руководство Высшей школы экономики, Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова и Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. Оно также приняло участие в обсуждении.

Напомним, Елена Шмелева включена в первую пятерку федеральной части списка партии "Единая России". В нее же вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.