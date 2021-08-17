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Коронавирус
В России за сутки выявили 20 958 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 20 958 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб опубликовал свежую статистику выявления новых случаев коронавируса в России.
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Минувшие 24 часа принесли в статистику заражения коронавирусом 20 958 новых пациентов. По официальным данным, за это же время выздоровление наступило у 18 407 человек, болевших ковидом. 805 зараженных скончались, передает телеканал "360".

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На первом месте антирейтинга по числу заразившихся остается Москва, в которой зафиксировано 2006 новых случаев. На вторую строчку вернулось Подмосковье. Власти Московской области отчитались о 1328 новых пациентов с ковидом.Санкт-Петербург, спустившийся на третью строчку, подал данные о 1156 заболевших.

В общей сложности за все время наблюдений специалисты поставили на учет 6 642 559 заразившихся коронавирусом человек. Излечились от ковида 5 918 324 пациентов. Также сообщается о 172 110 летальных исходах.

В России продолжается кампания по вакцинации населения. Власти сообщают о большом прогрессе, достигнутом на этом пути. Однако расслабляться рано – чем больше людей получат прививку, тем скорее удастся победить болезнь и вернуться к привычной жизни.

Врачи напоминают, что вакцина от коронавируса защищает от заражения, а также помогает легче перенести болезнь, если оно все же произошло. Получить прививку можно абсолютно бесплатно.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 11:47 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник
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