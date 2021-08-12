Врач Ершов: разговоры о новых штаммах коронавируса – пустой звук

Очередной штамм коронавируса "йота" был выявлен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. За последние девять месяцев он распространился на все штаты США. Также этот вариант коронавируса обнаружили в 27 странах. Он увеличивает смертность среди пожилых пациентов.
Однако данная мутация коронавируса незначительна, уверяет доктор медицинских наук Антон Ершов. По словам врача, антитела к этому штамму вырабатываются такие же, как и к другим вариантам SARS-CoV-2, поэтому вакцина по-прежнему является эффективным средством в борьбе с распространением этой инфекции.
Ершов считает, что все разговоры о новых штаммах коронавируса – пустой звук. Мол, если в какой-то момент начнут вырабатываться абсолютно другие антитела, то можно будет заявить о серьезной мутации и бесполезности вакцины.
"S-белок — это 30-этажное здание, у которого сменилось три окошка", – объяснил эксперт новый штамм коронавируса "йота".
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина "Спутник V" хороша тем, что благодаря ей вырабатываются разные антитела. По словам эксперта, S-белок, синтезирующийся в организме после прививки, может видоизменяться из-за окружающих условий.
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