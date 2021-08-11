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Коронавирус
Как не допустить дальнейших мутаций коронавируса – ответила инфекционист Пшеничная в эфире общества "Знание"

Как не допустить дальнейших мутаций коронавируса – ответила инфекционист Пшеничная в эфире общества "Знание"

В прямом эфире российского общества "Знание" состоялось интервью с заместителем директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционистом Натальей Пшеничной.
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Во время беседы Наталья Пшеничная рассказала, как разрабатывались рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в начале прошлого года. По словам специалиста, в России подготовка к борьбе с ковидом началась тогда, когда в стране еще не было зараженных. Российские специалисты выезжали в Китай и Италию, где была эпидемия, и вместе с зарубежными коллегами оценивали обстановку.

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Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что тогда медики поняли, насколько коронавирусная инфекция опасна. Опыт, который получили российские специалисты в Китае, помог подготовке профилактических мероприятий и послужил разработке рекомендаций ВОЗ по противодействию инфекции, подчеркнула она.

Пшеничная также заметила, что ограничения, введенные из-за стремительного распространения коронавируса (соблюдение социальной дистанции, гигиена рук и ношение масок), снизили количество респираторных и кишечных инфекций.

Также инфекционист заявила, что в настоящий момент ситуация с заболеваемостью ковидом в России относительно стабильная, однако она может измениться в любой момент из-за появления нового штамма. Чтобы не допустить дальнейших мутаций, необходимо вакцинироваться, считает эксперт.

"Чем больше вирус встретит невосприимчивых людей, тем вероятность мутаций ниже. <...> Нужно вакцинироваться через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Это требование обусловлено тем, что в популяции распространяются разные штаммы, и количества имеющихся антител может быть достаточно для одного штамма и недостаточно для другого", – сказала Пшеничная.

Фото: пресс-служба

Беседа с Натальей Пшеничной прошла в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект направлен на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, борьбу с мифами и помощь людям в принятии решения по вопросу вакцинации.

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Фото: пресс-служба
Автор: 11 августа 2021, 21:36

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