На каком сроке беременным можно прививаться от COVID-19? Ответ Роспотребнадзора

По его словам, прививаться женщинам лучше в третьем триместре беременности. Горелов пояснил, что к тому моменту заложены все органы и системы у ребенка. В качестве положительного примера специалист привел опыт Израиля, где вакцинация беременных от коронавируса была успешной.
Горелов отметил, что антитела выработались как у матерей, так и у их детей. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" специалист добавил, что результаты исследования эффективности и безопасности препаратов от COVID-19 для беременных публикуют все авторитетные медицинские издания.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с предложением привить все население. В Кремле поддержали ее идею, но назвали труднодостижимой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в стране живут люди, которые открыто выступают против этого.
Вакцинация беременных в России сегодня не является обязательной. Делать прививку от коронавируса или нет – должен для себя решить каждый. Однако специалисты призывают ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих: после прививки болезнь протекает легко или вообще без симптомов.
Утверждение о том, что вакцинация беременных безопасна, ранее подтвердил врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус. В ходе пресс-конференции НСН эксперт заявил, что последствия заболевания COVID-19 гораздо опаснее прививки.
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