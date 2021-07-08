Собянин: Мы пока можем воздержаться от введения новых ограничений

Москвичи стали ответственнее относиться к вакцинации и санитарным требованиям, отметил градоначальник. Ежедневно прививку от COVID-19 в городе делают около 100 тысяч человек, уточнил Собянин.

"В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе", – написал мэр, добавив, что риск заразиться на них гораздо меньше, чем в закрытых помещениях.

Также власти столицы по просьбе рестораторов продлили обслуживание на летних верандах без QR-кодов до 1 августа текущего года включительно. Такое решение поддержит заведения общепита, туристическую отрасль и москвичей, которые пока не успели сделать прививку.

"Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, с 9 июля в городе открываются зоопарки. Но заходить в здания и помещения на территории зоопарков пока будет нельзя.

В тот же день открываются детские, спортивные площадки, аттракционы, беседки и иные расположенные на открытом воздухе объекты. В парках можно будет не только гулять, но и заниматься спортом, кататься на каруселях.

Дальнейшая ситуация с коронавирусом в Москве зависит от вакцинации. Город делает все возможное, чтобы дать возможность сделать прививку каждому жителю столицы.

В Москве действуют более 300 пунктов вакцинации. Они переводятся на режим работы "до последнего посетителя". В Гостином дворе 5 июля заработал один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе. А прививочный центр в Лужниках стал одним из самых крупных в мире.

В настоящий момент вакцинация в Москве охватила более трех миллионов человек. Оба компонента получили свыше 1,8 миллиона.