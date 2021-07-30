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Коронавирус
Когда закончится пандемия коронавируса? Ответил эпидемиолог Шунков

Когда закончится пандемия коронавируса? Ответил эпидемиолог Шунков

Эпидемиолог Эдуард Шунков поделился своим мнением о продолжительности пандемии коронавируса.
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Новый тип коронавируса выявлен в конце 2019 года. В марте 2020-го было объявлено о пандемии, поскольку инфекция стремительно распространилась по планете. К концу июля 2021-го было зафиксировано почти 196 миллионов случаев заражения. Скончались от ковида 4,1 миллиона жителей планеты.

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Человечество устало жить в условиях пандемии, ведь вводится множество некомфортных для людей мер, призванных побороть стремительное распространение инфекции. Всех волнует лишь один вопрос: когда закончится пандемия коронавируса?

Эпидемиолог Эдуард Шунков считает, что это произойдет, когда 95% населения планеты будут привиты. Когда вакцинация от коронавируса достигнет таких результатов, появится коллективный иммунитет. "Тогда об инфекции можно забыть", – уверен эксперт.

По словам Шункова, появление каждой новой вакцины – это "научный прорыв". Мол, прививка – это единственный и действенный способ в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне стало известно, что в России вакцинацию от коронавируса прошли 26 миллионов человек. Они привиты двумя компонентами препарата. Первую дозу препарата получили 36 миллионов россиян.

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Фото: pixabay.com
Автор: 30 июля 2021, 21:27 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

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