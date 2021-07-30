От коронавируса привились 75% сотрудников Департамента культуры Москвы

Соблюдение санитарных ограничений и вакцинация от коронавируса – главные инструменты защиты в период пандемии. Столичные власти прикладывают огромные усилия, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку. Отрадно, что и москвичи проявляют ответственность в это тяжелое время.
Прививки от ковида активно делают работники всех сфер. Особенно это важно для тех граждан, которые в процессе работы непосредственно контактируют с людьми, потому что полностью отказаться от социальных связей невозможно, а риск заражения все еще высокий. Личный пример показывают также сотрудники органов власти.
Так, 75% сотрудников департамента культуры Москвы привились от COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб. Также известно, что вакцинацию прошли почти 70% работников учреждений, подведомственных департаменту культуры. К ним относятся столичные музеи, театры, библиотеки, выставочные залы, кинотеатры и парки.
Отметим, что до 15 августа как минимум 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции двумя компонентом. Сделать прививку можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, флагманских центрах госуслуг, частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах города.
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