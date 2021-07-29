От коронавируса привились около 88% коммунальщиков Москвы

Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли порядка 88% работников коммунальных служб Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в соответствии с указом градоначальника в отрасли ЖКХ вакцинация обязательна. "Работники жилищно-коммунального хозяйства каждодневно общаются с населением", – пояснил Бирюков.

По его словам, на сегодняшний день от COVID-19 привились большинство работников отрасли. "И чуть меньше 13% — это работники, которые переболели менее полугода или имеют соответствующие медицинские отводы", – уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделали 77% московских госслужащих. Больше всего вакцинированных в Департаменте информационных технологий – 84% сотрудников.

Из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом 16 июня в столице ввели обязательную вакцинацию в ряде отраслей. До 15 июля работники сферы услуг, государственные служащие, сотрудники подведомственных органам власти организаций должны были привиться первым компонентом вакцины, до 15 августа – вторым.

Жители столицы могут вакцинироваться в более чем 300 прививочных пунктов, из них 119 действуют на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 22:00. Предварительно записываться не нужно.

Пройти вакцинацию можно и в парковых павильонах "Здоровая Москва", а также популярных общественных местах, в том числе торговых центрах. Один из крупнейших прививочных пунктов действует в Гостином дворе в самом центре столицы.