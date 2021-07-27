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Коронавирус
Собянин обсудил с кандидатами "Единой России" программу постковидной реабилитации

Собянин обсудил с кандидатами "Единой России" программу постковидной реабилитации

В ходе встречи кандидатов в депутаты Госдумы принято решение организовать в Москве систему реабилитации и диспансеризации после COVID-19.
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Сегодня столичные власти прикладывают огромные усилия для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах партии "Единая Россия" по программе реабилитации переболевших COVID-19. О необходимости новой системы было заявлено в ходе встречи с кандидатами в депутаты Государственной Думы РФ.

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В ходе совещания победитель московского праймериз "Единой России", главный врач КГБ № 52, Герой труда РФ Марьяна Лысенко отметила, что важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет должна стать комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших ковидом.

Внедрение новой системы реабилитации поможет избежать перегрузок на столичную систему здравоохранения и помочь как можно большему числу людей. За все время пандемии короновируса в Москве переболели более 1,3 миллиона человек. Даже при том, что им удалось перенести инфекцию, опасность приобрести так называемый "ковидный хвост", то есть осложнения после болезни, никуда не исчезла.

Предложенная система будет работать на опережение, потому что ее приоритетным направлением станет профилактика осложнений. Это поможет переболевшим гражданам быть уверенными в своем здоровье, зная, что опытные врачи всегда придут на помощь.

Отметим, что на данный момент число случаев заболеваемости в Москве коронавирусом постепенно снижается, а количество вакцинированных в растет. В этих условиях весьма своевременно говорить о создании системы реабилитации. К созданию планируется приступить сразу после того, как столичный регион преодолеет пиковые значения заболеваемости.

Среди переболевших коронавирусом очень много молодых людей, у которых инфекция может вызвать осложнения, обычно возникающие в пожилом возрасте. Новая система реабилитации и диспансеризации позволит избежать данного негативного фактора.

Наибольшие опасения у специалистов вызывает штамм "дельта", который в последнее время задавил остальные штаммы коронавируса и вызвал новый всплеск заболеваемости. Он может привести к очень опасным последствиям: потеря слуха, инсульты, нарушения психики, гангрены.

В этой связи очевидно, что создание системы реабилитации и диспансеризации является одним из важнейших решений Москвы по борьбе с ковидом. Ведь не исключено, что вирус может напомнить о себе даже после того, как пандемия будет преодолена.

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Фото: vk.com/duma
Автор: 27 июля 2021, 11:00 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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