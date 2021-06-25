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Коронавирус
В поликлиниках Москвы открылись новые центры вакцинации

В поликлиниках Москвы открылись новые центры вакцинации

119 центров вакцинации от COVID-19 на базе московских поликлиник готовы принимать граждан ежедневно с 08:00 до 22:00
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К уже существующим 100 центрам вакцинации граждан от коронавирусной инфекции добавились еще 19 новых пунктов. Они открылись на базе столичных детских поликлиник. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, время работы центров продлено на два часа. Они готовы принимать желающих сделать прививку ежедневно с 08:00 до 22:00.

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"За прошедшие несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло. На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки. Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник. Это позволит еще большему числу москвичей сделать прививку от COVID-19. Как мы обещали ранее, уже начали свою работу 19 дополнительных центров вакцинации, где принимают людей старше 18 лет. Там будут работать по две бригады вакцинации. Теперь на базе городских поликлиник работают 119 центров", – подчеркнула Ракова.

Отметим, что открытие центров вакцинации не повлияло на работу детских поликлиник, то есть график приема пациентов меняться не будет. Во всех новых пунктах предприняты необходимые меры эпидемиологической безопасности. Потоки желающих привиться и родителей с детьми разделены. Всем посетителям бесконтактно измеряют температуру и выдают маски с перчатками на входе. В помещениях проводится регулярная дезинфекция.

Адреса новых центров вакцинации от COVID-19 указаны на портале mos.ru. Напомним, что сделать прививку в центрах на базе городских поликлиник можно по предварительной записи. Вакцинация без записи доступна для граждан в павильонах "Здоровая Москва". Они работают с 08:00 до последнего посетителя. Кроме того, без записи вакцинироваться можно в торговых центрах и других популярных общественных местах Москвы.

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Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Автор: 25 июня 2021, 12:56 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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