Прививку от COVID-19 сделали почти 70% московских врачей

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Среда
14 июля
Лента новостей
11:51
"Счастлива быть одинокой": в отношениях Шейк и Уэста наметился серьезный разлад
11:50
Около Петропавловска загорелся мусорный полигон
11:50
Аналитик Петров: Зеленский постепенно "сливает" Украину
11:43
Меньше 24 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
11:40
К зеркалу ее не подпускают: появились свежие данные о состоянии тяжелобольной Анастасии Заворотнюк
11:14
Знаменитая актриса рассказала о связи с покойным экс-супругом Пугачевой
11:03
Пассажир рейса Эвенск – Магадан устроил дебош во время полета
10:58
Появление Кикабидзе в "Сватах" вызвало гнев россиян
10:42
"Отказалась от своей доли": новый поворот в скандале из-за наследства Грачевского
10:37
Под присмотром врачей: Боярского срочно увезли в больницу
10:28
"Состояние крайне тяжелое": пребывающему в коме Мамонову диагностировали сепсис
10:16
На Урале от отравления неизвестным веществом умерли сотрудники детсада
10:04
"Я старалась для него": известная певица раскрыла отношения с расчетливым Манукяном
09:58
В Подмосковье уголовник избил женщину кусачками
09:58
Путин: на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией
09:24
Топалов шокировал признанием о пополнении в семье
09:19
Близкий мужчина перед смертью раскрыл главный секрет Пугачевой
08:45
Двух жителей Подмосковья задержали за кражу мороженого
08:44
"Родственники знают больше": помощница раскатала обидчика тяжелобольной МакSим
08:39
Цены на бензин в России побили исторический рекорд
08:17
В Подмосковье при столкновении крана-манипулятора и грузовика погиб человек
06:03
"Мертвая жизнь": Тяжкое горе припавшей к бутылке актрисы Шиманской
04:06
К чему снится парень
02:01
"Спровоцировала": Прокловой нанесли новый удар после разрушения памятников Табакову
00:02
"Разве можно так издеваться?": изменившаяся до неузнаваемости Ходченкова ошарашила народ
22:06
В подмосковной Балашихе загорелся склад
21:58
"Молимся, друзья": у находящегося в коме Мамонова начался сепсис
21:54
Умер бывший муж Пугачевой – подробности
21:28
Джиган подверг малолетнего сына серьезной опасности
21:23
Вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года будет решать только Москва
20:53
Клиническая смерть: Известная российская певица разбилась в ДТП
20:34
В аварии на Ямале пострадал велосипедист
20:17
"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым
20:08
"Срамота": на фоне слухов о разводе Ивлеева пошла по девочкам
19:47
Появились кадры с места "утопления" дочери Кончаловского
19:31
"Надо уважать себя": снявшуюся в одних трусах раздобревшую Каменских заклевали в Сети
19:14
Надо сменить псевдоним: названа причина тяжелой судьбы МакSим
19:12
Политолог ответил Зеленскому на критику статьи Путина: Говорит то, что хотят услышать хозяева
18:48
"Я была осторожна": Ольга Куриленко заговорила о домогательствах Вайнштейна
18:27
Модница Брухунова нарядила годовалого сына в королевский наряд
18:15
Министр внутренних дел Украины Аваков подал в отставку
18:05
Какое счастье: у звезды шоу "Холостяк" родился ребенок
17:47
Завершены съемки российского эротического триллера "Змееносец"
17:39
Плавающее в болоте "неживое" тело Толкалиной вызвало отвращение
17:30
"Кто-то пошел за четвертым": Седокову заподозрили в беременности
17:15
На тяжелобольной МакSим поставили крест: Лежит трупом
17:10
Политолог Сафонов: В Молдове Запад взял реванш после своих поражений в Белоруссии и Сирии
16:58
"Как же это тяжело": у звезды "Уральских пельменей" произошло большое несчастье
16:57
"Теперь понятно, почему Мирослава сохнет": Прилучный стравил Муцениеце и Карпович
16:27
Обнаружено неожиданное наследие Меньшова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число
Экс-министр культуры Белоруссии о "Славянском базаре": Лукашенко поручил убрать российских звезд
Постоянно теку: готовая к удовольствиям Кравец отказалась от трусиков
"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым
Умер бывший муж Пугачевой – подробности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
Прививку от COVID-19 сделали почти 70% московских врачей

Прививку от COVID-19 сделали почти 70% московских врачей

Вакцинацию от коронавируса прошли около 70% сотрудников учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты Москвы.
прочитано 230 раз

В условиях нарастающей угрозы, связанной с пандемией коронавируса, столичные врачи личным примером демонстрируют горожанам важность вакцинации от COVID-19. Общеизвестно, что вакцина защищает от коронавируса не только привитого человека, но и его окружение. Это особенно важно для сотрудников учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты, которые находятся в постоянном контакте с гражданами.

ПО ТЕМЕ

Заммэра Москвы: все случаи ОРВИ рассматриваются как потенциальный коронавирус

В поликлиниках Москвы открылись новые пункты вакцинации

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития и руководитель столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова сообщила, что на данный момент прививку от COVID-19 сделали почти 70% московских врачей.

"Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом, и наши сотрудники не понаслышке знают об опасности этой болезни. Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями, и как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих" – подчеркнула Ракова.

По данным оперштаба, в российской столице привиты 66% работников образования, почти 70% медработников, 76% сотрудников социальных учреждений и 83% госсслужащих перечисленных отраслей.

Напомним, ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделали 71% государственных служащих правительства Москвы. Также вакцинацию прошел мэр города Сергей Собянин.

В московском оперативном штабе напоминают, что работодателям нужно до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru, чтобы подтвердить проведение вакцинации. Прививка вторым компонентом вакцины должна быть сделана до 15 августа.

Москвичи могут пройти вакцинацию от коронавируса в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и в городских парках, семи центрах госуслуг "Мои Документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе, крупнейшем пункте в Гостином Дворе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Автор: 14 июля 2021, 10:21 Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной

У актрисы непростая жизнь
Шоу-бизнес

"Совсем больной?!": Муж рожающей Сябитовой сношался с любовницей на супружеском ложе

Белье испачкали кровью
Шоу-бизнес

"Надо уважать себя": снявшуюся в одних трусах раздобревшую Каменских заклевали в Сети

Исполнительница разделась перед камерой
Шоу-бизнес

"Шагаю в новую жизнь": приобнявший бородатого красавца Киркоров заговорил о переменах

Артист недавно вступил в новую фазу жизни

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+