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Коронавирус
В России за сутки коронавирусом заразились больше 25 тысяч человек

В России за сутки коронавирусом заразились больше 25 тысяч человек

Данные статистики новых случаев заражения коронавирусом не вселяют оптимизма.
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Оперативный штаб, занимающийся наблюдением за развитием ситуации с коронавирусом в России, опубликовал последние данные на 12 июля. Обновленная статистика не внушает оптимизма.

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Так, за минувшие сутки в стране было выявлено 25 140 новых носителей ковида. Из них бессимптомно переносят болезнь 10,8%. За этот же срок успели выздороветь 16 429 пациентов. 710 человек пережить болезнь не смогли.

Лидерство по числу новых заражений по-прежнему удерживает Москва – 5 403 новых случая были зарегистрированы в столице. В Московской области, которая заняла второе место в этом печальном рейтинге, цифры оказались несколько ниже – 2 566 заболевших. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Санкт-Петербург – там было выявлено 2 029 пациентов с коронавирусом.

Таким образом, всего в России было выявлено 5 808 473 больных ковидом. За все время наблюдения выздороветь смогли 5 216 648 человек. За этот же период было зафиксировано 143 712 случаев летального исхода больных.

В оперативном штабе напомнили, что на данный момент единственный шанс победить коронавирус дарит массовая вакцинация. По всей стране открыты медицинские центры, где граждане абсолютно бесплатно могут получить необходимую прививку. Более того, действуют даже стимулирующие меры. Так, среди вакцинировавшихся проводят розыгрыши призов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Автор: 12 июля 2021, 11:30 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник
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