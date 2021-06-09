Вирусолог Альштейн рассказал о росте заболеваемости коронавирусом: Люди потеряли бдительность

В последнее время ситуация с эпидемией коронавируса не так сильно волнует россиян. В то же время, болеть люди не перестали. прочитано 224 раза Эпидемия коронавируса в мире продолжается. В Европе до сих пор соблюдаются жесткие ограничения во всех сферах жизни, в том числе по передвижению людей. ПО ТЕМЕ "Бьет по самому больному": после новости о раке стало известно о тяжелом состоянии Кудрявцевой Сюжеты Коронавирус в России Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как можно избежать нового всплеска заболеваемости ковидом. По словам специалиста, люди в последнее время расслабились. Многие не носят маски, не держат дистанцию и не соблюдают элементарных правил гигиены. Одним словом, россияне теряют бдительность, а зря. Люди не стали болеть меньше, и вирус по-прежнему очень опасен. "Чтобы избежать всплесков, необходимо вакцинироваться, тогда можно жить более свободной жизнью", – сказал вирусолог. Ранее сообщалось, что власти Москвы ужесточили контроль за ношением масок и перчаток. В оперштабе по мониторингу ситуации с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в столице выявили 4 124 новых случая заражения. Это максимальный показатель с 16 января, когда в Москве зафиксировали 4 674 больных. В Ханты-Мансийском автономном округе также усилят контроль за соблюдением масочного режима, сообщает сообщает RT. Все эти меры призваны обеспечить безопасность населения, а также не допустить новой волны заболеваемости ковид. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Sven Hoppe / dpa / www.globallookpress.com Автор: Алена Ерохина 9 июня 2021, 18:00 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник