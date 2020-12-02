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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial Фото: instagram.com/anilorak
Фото: instagram.com/buzova86 Фото:instagram.com/jasmin Фото:instagram.com/jasmin

Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В этом году Филипп Киркоров не смог отметить свой день рождения шумно и весело, поскольку в апреле вся страна находилась на карантине. Но сейчас, когда жестких ограничений нет, поп-король решил организовать вечеринку для своей дочери Аллы-Виктории, которой на днях исполнилось девять лет.
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Судя по фотографиям, появившимся в Сети, сложно сказать, что пандемия коронавируса продолжается. Знаменитости, пришедшие на вечеринку к Филиппу Киркорову, едва соблюдали меры предосторожности. На время они забыли о социальной дистанции и существовании защитных масок.

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Справедливости ради стоит отметить, что о мерах предосторожности в тот вечер заговорил только Сергей Лазарев. Певец отчитался перед подписчиками инстаграм-аккаунта, что снял маску только для того, чтобы сделать фото и поесть.

Фото: instagram.com/anilorak

Роскошная вечеринка Киркорова ставит под сомнение слова артистов о "чудовищном положении" из-за пандемии. Видимо, все деньги в этом году вместо коллег заработал только поп-король... и Ольга Бузова, которая также подчеркнула свой достаток, вручив Алле-Виктории в качестве подарка золотой iPhone.

Фото: instagram.com/buzova86

Киркоров не успевал говорить спасибо звездным коллегам за визит. "Хочу поблагодарить всех, кто сегодня нашел время. Очень хотелось видеть самых близких , любимых, родных. Здесь вас не много, но вы самые близкие и родные мне люди", – сказал Филипп.

Фото:instagram.com/jasmin

Певица Жасмин, которая не так давно тоже устроила пышную вечеринку по случаю дня рождения, судя по всему, очень скучала по торжествам. Она весь вечер снимала видео для подписчиков в "Инстаграм" и фотографировалась с другими знаменитостями.

Фото:instagram.com/jasmin

Автор: 2 декабря 2020, 10:24 Источник: Instagram
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