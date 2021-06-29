Немерюк: система QR-кодов в Москве может быть использована в других отраслях

С понедельника, 28 июня, в заведениях Москвы начал действовать "бесковидный" режим. То есть теперь для посещения общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек необходим QR-код. Электронный сертификат подтверждает, что гражданин прошел вакцинацию от коронавируса, переболел ковидом или имеет отрицательный ПЦР-тест.
По словам Алексея Немерюка, столичные власти рассматривают возможность распространить систему QR-кодов на другие сферы. В эфире Первого канала глава департамента торговли и услуг отметил, что такая идея в ближайшее время реализована не будет. Также он уточнил: решения о переходе на систему QR-кодов принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры поддержки предприятий общественного питания. Так, компании получат отсрочку по уплате арендных платежей, также они попали в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесам.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как получить QR-код. Такой сертификат можно сохранить на смартфоне или распечатать. Чтобы попасть в заведение или на мероприятие, нужно показать код и документ, удостоверяющий личность, на входе сотруднику.
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