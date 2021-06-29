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Коронавирус
Немерюк: система QR-кодов в Москве может быть использована в других отраслях

Немерюк: система QR-кодов в Москве может быть использована в других отраслях

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк ответил на вопрос, который ему задали в эфире Первого канала.

Продолжение: В центре Москвы появится еще один пешеходный мост
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С понедельника, 28 июня, в заведениях Москвы начал действовать "бесковидный" режим. То есть теперь для посещения общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек необходим QR-код. Электронный сертификат подтверждает, что гражданин прошел вакцинацию от коронавируса, переболел ковидом или имеет отрицательный ПЦР-тест.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

По словам Алексея Немерюка, столичные власти рассматривают возможность распространить систему QR-кодов на другие сферы. В эфире Первого канала глава департамента торговли и услуг отметил, что такая идея в ближайшее время реализована не будет. Также он уточнил: решения о переходе на систему QR-кодов принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры поддержки предприятий общественного питания. Так, компании получат отсрочку по уплате арендных платежей, также они попали в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесам.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как получить QR-код. Такой сертификат можно сохранить на смартфоне или распечатать. Чтобы попасть в заведение или на мероприятие, нужно показать код и документ, удостоверяющий личность, на входе сотруднику.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 21:12 Источник: Первый канал

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