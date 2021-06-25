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Коронавирус
Перевод на дистанционный режим коснется 30% сотрудников за исключением привитых

Перевод на дистанционный режим коснется 30% сотрудников за исключением привитых

С 28 июня на удаленную работу должны быть переведены не менее 30% сотрудников московских предприятий. Мера не касается прошедших вакцинацию от коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
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Также на дистанционный режим работы необходимо перевести всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
Исключения составляют те, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В случае нарушения предписания о переводе на дистанционный режим трети коллектива работодателя могут подвергнуть административной ответственности.

Мера не касается горожан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Получившие сертификат о прививке могут продолжать работать в прежнем режиме.

При этом уже сейчас количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило два миллиона. Количество записей на прививку выросла в 4-5 раз. Более 100 пунктов вакцинации работают на полную мощность.

Напомним, что с 28 июня при посещении кафе и ресторанов Москвы потребуется предъявить на QR-код. Он подтверждает, что что человек защищен от коронавируса: прошел вакцинацию, имеет иммунитет после перенесенной болезни или сдал ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Фото: Сергей Киселев /АГН Москва

В Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Такое постановление подписал главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

Ситуация с коронавирусом в Москве резко осложнилась. За последние сутки в городе выявлено почти восемь тысяч зараженных.

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Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Автор: 25 июня 2021, 15:28

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