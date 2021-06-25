Перевод на дистанционный режим коснется 30% сотрудников за исключением привитых

Также на дистанционный режим работы необходимо перевести всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
Исключения составляют те, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации.
В случае нарушения предписания о переводе на дистанционный режим трети коллектива работодателя могут подвергнуть административной ответственности.
Мера не касается горожан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Получившие сертификат о прививке могут продолжать работать в прежнем режиме.
При этом уже сейчас количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило два миллиона. Количество записей на прививку выросла в 4-5 раз. Более 100 пунктов вакцинации работают на полную мощность.
Напомним, что с 28 июня при посещении кафе и ресторанов Москвы потребуется предъявить на QR-код. Он подтверждает, что что человек защищен от коронавируса: прошел вакцинацию, имеет иммунитет после перенесенной болезни или сдал ПЦР-тест с отрицательным результатом.
В Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Такое постановление подписал главный санитарный врач столицы Елена Андреева.
Ситуация с коронавирусом в Москве резко осложнилась. За последние сутки в городе выявлено почти восемь тысяч зараженных.
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