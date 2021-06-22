В России за сутки обнаружили более 16 тысяч заразившихся коронавирусом

Пандемия коронавируса в России не отступает.

По данным оперативного штаба по мониторингу обстановки, за прошедший день в стране подтвердили 16 715 новых случаев. Отмечается, что почти у 15% из них нет клинических проявлений заболевания. Выздоровели и покинули больницы 11 117 человек, скончались от коронавируса в России 546 пациентов.

Больше всего заразившихся COVID-19 выявили в Москве (6 555 случаев). В первую десятку регионов также вошли Московская область (1 871 случай), Санкт-Петербург (1 065 случаев), Нижегородская область (269 случаев), Республики Бурятия (247 случаев) и Крым (201 случай), Воронежская область (201 случай), Ростовская и Свердловская области (по 175 случаев) и Забайкальский край (172 случая).

Таким образом, за весь период пандемии коронавирус в России обнаружили у 5,3 миллиона граждан; из них количество активных случаев – 331 тысяча. Победили болезнь 4,8 миллиона человек. Жертвами коварной инфекции стали 130 тысяч пациентов, сообщает RT.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного университета дали прогноз по ситуации с коронавирусом в России. По их словам, наибольший прирост больных ожидается 30 июня. В этот день будет выявлено свыше 21 тысячи инфицированных. Затем число начнет снижаться, и к середине июля прирост составит 15-16 тысяч.