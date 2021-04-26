Майские праздники могут спровоцировать третью волну пандемии

В прошлом году майские праздники прошли под гнетом жесткого локдауна. Однако порой весна побеждала страх заразиться и выводила людей на шашлыки, прогулки и встречи с друзьями.



Главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко поделилась тогда своими опасениям: «Тревога медиков связана с тем, что, несмотря на довольно длительный период распространения COVID-19 в России, некоторые люди все еще не осознают ее опасности. Меня до сих пор спрашивают: «А ты уверена, что все так серьезно?».

Если 20 апреля 2020 года было зафиксировано 4 268 новых случаев заражения, то 11 мая их было уже 11 656. Все самые тревожные прогнозы сбылись. Не стоит думать, что сейчас ситуация в нашей стране кардинально другая. Ковид перестал быть неизвестным заболеванием, но статистика по его распространению неутешительна.

В апреле текущего года в России ежедневно регистрируется в среднем около 8 500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это в два раза больше, чем на тот же период в 2020 году. А значит майские праздники потенциально могут троекратно увеличить заболеваемость.

Чтобы предупредить всплеск заболеваемости в весенний период, прежде всего, необходимо вакцинироваться. Но не все категории граждан могут получить вакцину из-за медицинских противопоказаний. Помимо этого, вакцинация не означает 100% защиты от заболевания. Но даже в случае заражения вакцинированный перенесет COVID-19 значительно легче. Болеть, однако, не хочется совсем.

Поэтому разумное социальное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты и медикаментозная профилактика помогут радикально снизить риск заболевания. Среди всех безрецептурных противовирусных препаратов только арбидол внесен в рекомендации отечественного Минздрава по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. Министерство также одобрило внесение в инструкцию препарата сведений о его специфической активности в отношении коронавируса SARS-CoV-2. Это представитель семейства коронавирусов, к которому относятся также SARS-CoV («атипичная пневмония», SARS, ТОРС), MERS («верблюжий грипп») и даже некоторые возбудители обычной простуды. Так что арбидол сегодня – единственный безрецептурный противовирусный препарат, эффективность которого против нового коронавируса подтверждена в теперь и в инструкции.

Заграничные майские праздники отменились у почти 600 000 граждан нашей страны. Турция не справилась с натиском ковида и вступила в третью волну пандемии. 13 апреля накануне прекращения авиасообщения со страной в Турции было зарегистрировано почти 114 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Для россиян, которые все-таки собираются в эти праздники отправиться заграницу, в страны с лучшей эпидемиологической ситуацией, необходимо помнить про еще несколько правил. Ношение масок и перчаток в общественных местах и местах скопления людей обязательно. Самолет, туристические автобусы, метро и такси, зона ресепшена в отеле, фудкорты и т.д. – это места повышенной опасности. С собой необходимо взять аптечку с препаратами первой необходимости при вирусной инфекции: противовирусный арбидол, жаропонижающие парацетамол или ибупрофен.

Подходит ли такая профилактика для детей, которые путешествуют с родителями рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии КГМУ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей комитета здравоохранения Курской области Антонина Петровна Иванова: «Если семья выезжает на природу в кругу близких людей, то детям это только на пользу. Стоит избегать мероприятий в закрытых пространствах и уличных праздничных демонстраций с большим количеством людей. За неделю до поездки стоит начать повышать иммунитет ребенка с помощью интерферона альфа. Неспецифически повышает резистентность организма к возможному воздействию вирусов, стимулирует активность макрофагов и других клеток-участников иммунного ответа. А непосредственно в день поездки можно начать профилактический прием Арбидола. Это препарат можно принимать детям начиная с двух лет. Выберете удобный и подходящий для возраста вашего ребенка формат лекарства: таблетки или суспензию».

Нельзя дать третьей волне пандемии перечеркнуть неимоверные усилия, которые наша страна предприняла, выстраивая национальную систему противостояния смертельному заболеванию.