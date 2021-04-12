Голикова объявила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией

Татьяна Голикова официально объявила о прекращении авиасообщения с Турцией. Речь идет о временном отрезке с 15 апреля по 1 июня. Речь идет о регулярных и чартерных рейсах. Российским туроператорам рекомендовано остановить продажу туров в Турцию.
Помимо этого Россия также останавливает авиасообщение с Танзанией. Ограничение касается того же временного отрезка. Голикова подчеркнула, что приоритетом для российских властей в данном вопросе является здоровье своих граждан.
Голикова заявила, что самым сложным во время пандемии был апрель прошлого года. Она не предполагала, что в России удастся так быстро развернуть 300 тысяч коек для больных.
Ранее в СМИ появилась информация о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в Турции. Для россиян, которые возвращаются из этой страны, могут ввести двухнедельный карантин.
Напомним, в начале апреля ряд стран признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости COVID-19 и появления новых штаммов вируса. По данным статистики, в последние дни суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордом с начала пандемии коронавируса.
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