Путин о своем визите в больницу в Коммунарке: Надо было увидеть своими глазами

В среду, 21 апреля, Владимир Путин выступил в Центральном манеже с посланием Федеральному Собранию. Говоря о пандемии коронавируса, президент России вспомнил о пациентах в больнице в Коммунарке. Он приезжал в медучреждение в марте 2020 года.
Путин сказал, что тогда было нужно "почувствовать и увидеть своими глазами", с какой опасностью столкнулась и страна, и весь мир, а также проверить, в каких условиях трудятся медицинские работники. Президент поблагодарил их за вклад в борьбу с коронавирусом.
Помимо этого, Владимир Владимирович отметил, что в начале пандемии страна столкнулась с абсолютной неопределенностью. Однако глава государства не сомневался, что Россия преодолеет все трудности и испытания, пишет RT.
Стоит отметить, что решение Путина посетить больницу в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом пациентов, было неожиданным. Так сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Напомним, во время выступления Владимир Путин поручил ввести полную оплату больничных семьям с детьми до семи лет. Президент считает, что такое решение необходимо принять в ближайшее время на законодательном уровне.
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