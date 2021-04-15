В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся коронавирусом

Эпидемиологическая обстановка в России остается непростой. За прошедшие сутки в стране выявили 8 944 заразившихся коронавирусом.

Новые случаи подтвердили в 83 регионах России. Лидером по числу больных вновь стала Москва. Суточный прирост в столице составил 2 455. Вторую и третью строчки заняли Санкт-Петербург и Московская область с 719 и 565 инфицированными соответственно, передает оперативный штаб.

В первую десятку регионов также попали Ростовская область (240 случаев), Нижегородская область (211 случаев), Самарская область (196 случаев), Воронежская область (181 случай), Иркутская область (166 случаев), Саратовская область (142 случая), Свердловская область (125 случаев).

Таким образом, с начала пандемии заразились 4,6 миллиона россиян. Количество выздоровевших за сутки выросло на 10 тысяч и составило 4,3 миллиона, число жертв увеличилось на 398 до 104,3 тысячи. Отметим, что Россия занимает пятое место в списке стран по наибольшему количеству инфицированных.

С 18 января во всех регионах страны идет масштабная вакцинация. Граждане могут привиться одним из трех доступных препаратов – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". 23 марта стало известно о вакцинации президента России Владимира Путина. После прививки у лидера не было побочных эффектов.

Специалисты просят россиян не забывать о мерах защиты. В общественных местах (в магазинах, аптеках, театрах, метро и т.п.) необходимо носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.