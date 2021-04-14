Суточный прирост заболевших COVID-19 в России вновь превысил 8 тысяч

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой. Суточный прирост больных держится на уровне восьми тысяч.

За прошедшие сутки в стране подтвердили 8 326 случаев заражения коронавирусом. Около 13,9% из них не имеют клинических проявлений болезни. Выздоровели 9 447 человек, умерли от осложнений, вызванных ковидом, 399 пациентов.

Лидером среди регионов по числу новых случаев вновь стала Москва. В столице выявили 1 837 заразившихся. На второй и третьей строчках оказались Санкт-Петербург и Московская область с 712 и 568 больными соответственно.

В первую десятку регионов также попали Ростовская область (239 случаев), Нижегородская область (215 случаев), Самарская область (195 случаев), Воронежская область (182 случая), Иркутская область (161 случай), Саратовская область (141 случай) и Свердловская область (125 случаев).

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в России диагноз поставили 4,66 миллиона граждан. Вылечились и покинули больницы 4,29 миллиона человек. За весь период было зафиксировано 104 тысячи летальных исходов, рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Напомним, во всех регионах идет вакцинация. Россиянам доступны три препарата – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". В конце марта прививку от ковида сделал президент России Владимир Путин. После процедуры глава страны чувствовал себя хорошо и почти сразу же приступил к работе.