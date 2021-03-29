В России за сутки COVID-19 выявили у 8,7 тысячи человек

Новые случаи заражения коварной инфекцией отмечены в 84 регионах страны. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. За прошедшие сутки скончалось 293 человека. Полностью выздоровели 7 280 человек.
На первом месте по числу больных коронавирусом в России в очередной раз стала Москва. Суточный прирост в столице составил 1612 человека. На второй строчке Санкт-Петербург – 697 пациентов. Третье место досталось Московской области – 595 человек. Также в первую пятерку попали Нижегородская область с 291 случаем COVID-19 и Ростовская область. Там выявлено 242 новых пациента с коронавирусом.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4,53 миллиона граждан в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 смертей. Выздоровели 4,1 миллиона человек.
Напомним, сутками ранее коронавирус в России был выявлен у 9 699 пациентов. Несмотря на снижение статистики, власти просят граждан не расслабляться. Во всех регионах страны действует масочный режим, который предусматривает обязательное ношение средств защиты в общественных местах (транспорте, магазинах и т.п.).
Огромную роль в борьбе с пандемией коронавируса в России должна сыграть вакцина. Наша страна разработала и зарегистрировала три препарата – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". По прогнозам, к концу текущего года вакцинацию пройдет около 60% населения.
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