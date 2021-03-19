В России за сутки коронавирус выявили у 9,6 тысячи человек

Новые случаи обнаружили в 85 регионах. Лидером по числу больных в очередной раз стала Москва. Суточный прирост в столице составил 1 809. Выздоровели 1 902 человека. За прошедший день в городские больницы доставили 716 инфицированных, скончался 51 пациент.
Вторую строчку занял Санкт-Петербург, где диагноз поставили 921 жителю. За ним идет Московская область с 605 заразившимися. Также в первую пятерку попали Нижегородская область с 348 случаями COVID-19 и Ростовская область с 242 случаями.
Всего коронавирусной инфекцией в России заразились 4,43 миллиона человек 85 регионах. Полностью вылечились 4,04 миллиона граждан. С начала пандемии в стране было зафиксировано более 94 тысяч летальных исходов, передает оперативный штаб.
Несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19, власти просят граждан не расслабляться. Во всех регионах страны действует масочный режим, который предусматривает обязательное ношение средств защиты в общественных местах (транспорте, магазинах и т.п.).
Важную роль в борьбе с пандемией должна сыграть вакцина. Россия разработала и зарегистрировала на сегодня три препарата – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ожидается, что к концу 2021 года вакцинацию пройдет около 60% населения.
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