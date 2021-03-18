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Общество
Экономика Москвы может выйти на допандемийный уровень уже по итогам 2021 года

Экономика Москвы может выйти на допандемийный уровень уже по итогам 2021 года

Власти Москвы ведут активную борьбу с последствиями COVID-19. Экономика столицы сможет выйти на допандемийный уровень по итогам этого года.
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Правительство Москвы приняло во время карантина ряд важных решений, которые не только поддержали экономику, но и инвестиционную активность. Объем помощи составил около семи миллиардов долларов. Почти вся сумма была использована столичными предпринимателями.

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Заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на онлайн-форуме "COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов" заявил, что властям удалось "достаточно успешно" справиться с задачей по спасению города.

Эксперт сообщил, что все отрасли экономики Москвы открыты и полноценно работают, потребительский спрос постепенно восстанавливается. Правительство считает, что уже по итогам 2021 года экономическая ситуация в городе выйдет на уровень до начала пандемии коронавируса.

С ним согласился генеральный директор "Союза предпринимателей России", глава международного фонда "Содействие предпринимательству", экономист Андрей Бунич. В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" специалист отметил, что самые действенные меры поддержки бизнеса были связаны с налогами и кредитованием.

"Многие предприятия продолжили работу после карантина, но у них накопились задолженности по кредиту, налогам, арендной плате. Если власти продлят меры поддержки бизнеса в таком же объеме или даже меньшем, то экономика Москвы восстановится к началу 2022 года однозначно", – рассказал Бунич.

Напомним, что во время карантина в столице заработал оперативный штаб по вопросам экономики. Его главной задачей стало взаимодействие с бизнесом. Владельцы предприятий получили отсрочки по налоговым платежам и были освобождены от платежей за аренду городской недвижимости. Организация также ввела программы по льготному кредитованию для малого бизнеса и пострадавших отраслей.

Объем инвестиций увеличился в 2020 года почти на два процента. Также в прошлом году была выполнена в полной мере инвестиционная программа Москвы. Для ее более успешной реализации в этом году город планирует выйти на рынок облигационных займов (впервые с 2013 года).

Доход от "зеленых" облигаций власти направят на сохранение природных ресурсов города, сокращение негативного воздействия на окружающую среду и повышение энергоэффективности. Средства потратят на строительство метрополитена и закупку электробусов.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 16:44 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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