Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло почти на 16 тысяч

За прошедшие сутки в 85 регионах страны выявили 15 916 новых случаев заражения. Около 10% пациентов не имеют клинических проявлений болезни. 15 881 человек выздоровел, 407 россиян скончались.
Лидером среди регионов по количеству инфицированных вновь стала Москва. Прирост в столице составил 1 728. Далее идет Санкт-Петербург, где подтвердили 1 551 новый случай. Тройку замыкает Московская область с 912 больными.
В первой десятке также оказались Нижегородская (465 случаев), Воронежская (368 случаев), Ростовская (359 случаев), Свердловская (301 случай), Самарская (300 случаев) области, Пермский край (274 случая) и Челябинская область (270 случаев).
Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 3,98 миллиона россиян. Вылечились и покинули больницы 3,47 миллиона человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 77 068 граждан.
Ранее профессор-вирусолог Александр Лукашев сообщил, что вторая волна COVID-19 в России идет на спад. С одной стороны, это связано с наработкой иммунной прослойки, а с другой – с введенными властями ограничениями.
Специалист не исключил, что в стране может начаться еще одна вспышка заболевания. Такой сценарий возможен, если граждане расслабятся и перестанут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.
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