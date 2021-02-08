Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло почти на 16 тысяч

Оперативный штаб опубликовал последние данные о ситуации COVID-19 в России. Число заразившихся граждан продолжает расти.

За прошедшие сутки в 85 регионах страны выявили 15 916 новых случаев заражения. Около 10% пациентов не имеют клинических проявлений болезни. 15 881 человек выздоровел, 407 россиян скончались.

Лидером среди регионов по количеству инфицированных вновь стала Москва. Прирост в столице составил 1 728. Далее идет Санкт-Петербург, где подтвердили 1 551 новый случай. Тройку замыкает Московская область с 912 больными.

В первой десятке также оказались Нижегородская (465 случаев), Воронежская (368 случаев), Ростовская (359 случаев), Свердловская (301 случай), Самарская (300 случаев) области, Пермский край (274 случая) и Челябинская область (270 случаев).

Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 3,98 миллиона россиян. Вылечились и покинули больницы 3,47 миллиона человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 77 068 граждан.

Ранее профессор-вирусолог Александр Лукашев сообщил, что вторая волна COVID-19 в России идет на спад. С одной стороны, это связано с наработкой иммунной прослойки, а с другой – с введенными властями ограничениями.

Специалист не исключил, что в стране может начаться еще одна вспышка заболевания. Такой сценарий возможен, если граждане расслабятся и перестанут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.