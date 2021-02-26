В России за сутки коронавирусом заразились 11 тысяч человек

За минувшие сутки диагноз поставили 11 086 россиянам. Отмечается, что у 11,9% из них нет каких-либо клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 15 722 человека, скончались 428 пациентов.
Материал дополняется.
За минувшие сутки диагноз поставили 11 086 россиянам. Отмечается, что у 11,9% из них нет каких-либо клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 15 722 человека, скончались 428 пациентов.
Материал дополняется.
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