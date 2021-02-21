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Коронавирус
Коронавирусом в России заразились 12,7 тысячи человек

Коронавирусом в России заразились 12,7 тысячи человек

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
После продолжительного спада эпидемия коронавируса в России ненадолго вернулась к росту. Но сегодня суточный прирост заражённых вновь снизился.
прочитано 1931 раз

За минувшие сутки коронавирусом в России заразились 12 742 человека. В то же время, во вторник выздоровели и были выписаны из больниц 16 012 человек, 417 пациентов скончались. Таким образом, общее число заразившихся по всей стране достигло 4 164 726 человек, при этом зафиксировано 3 713 445 случаев выздоровления и 83 293 летальных исхода.

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 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Среди субъектов России лидером по числу заболевших остаётся Москва, где инфекцию COVID-19 подхватили 1602 жителя, 1 807 пациентов выздоровели и 52 скончались. На втором месте находится Санкт-Петербург с 996 заражённых, 2 350 поправившихся и 49 умершими. Замыкает тройку лидеров Московская область, где заразились 735, выздоровели 601 и умерли 29 человек.

В число регионов с наиболее напряжённой эпидемиологической обстановкой также вошли Нижегородская область (411 новых случаев), Воронежская область (329 случаев), Ростовская область (316 случаев), Иркутская область (246 случаев), Свердловская область (215 случаев), Красноярский край (175 случаев) и Архангельская область (169 случаев).

Специалисты оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России призывают продолжать соблюдать меры эпидемиологической безопасности несмотря на снижение выявляемых ежедневно случаев заражения.

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Автор: 21 февраля 2021, 14:09 Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник

комментарии

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Гостьщ
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Когда с тобой играют шулера, нужно просто встать и уйти.
Гостьщ
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Я отказываюсь голосовать.!!!!!!!!!
Гостьщ
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Вовка, ты как чел из подворотни, ведь хорошо знаешь, что приличные люди делают с шулером? А зомбирование спецнаработками - это подлое, гнусное, наглое шулерство. А гадить, угрожать, чтобы сформировать под себя якобы результат - это шулерство.
Гостьщ
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Вовка наш отвязный, телефоны у Барухов и Ротшильдов ворует. Прикольно, телефон по цене островов. Шиканул ты, <цензура>. Красиво жить не запретишь.
Гостьщ
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Поди сами заразу эту распыляете? Ваши китайские друзья вам дают, чтобы вы стали их банановым придатком?
Гостьщ
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Олигархов Путина на родину с их бабами, нас выпустить в свободное передвижение.
Гостьщ
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Да хватит эту мульку гнать. Конец ковиду. Выпускайте нас. Хватит пилить бабло медикам. Все.
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