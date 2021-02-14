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Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 февраля 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 февраля 2021 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
После небольшого роста эпидемия коронавируса в России сегодня снова пошла на спад. Суточный прирост заболевших оказался ниже 15 тысяч человек.
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Однако специалисты рекомендуют не расслабляться на фоне позитивных новостей, поскольку по всему миру возникают новые штаммы SARS-CoV-2, которые могут оказаться более заразными и опасными. Кроме того, на них могут не действовать существующие вакцины. Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов добавил, что популяционный иммунитет населения ещё довольно слабый и призвал продолжать соблюдать все карантинные меры.

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 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Тем временем учёные из США выяснили, что медицинские маски могут снизить тяжесть коронавирусной инфекции. Специалисты пояснили, что благодаря средствам защиты влажность вдыхаемого человеком воздуха повышается, что провоцирует выработку интерферонов – "противовирусных" белков. Кроме того, высокая влажность воздуха препятствует попаданию частиц вируса в лёгкие человека. Исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что наилучший эффект обеспечивают изделия, созданные из хлопка.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 954 619
  • Умерли – 14 290
  • Выздоровели – 867 780

Коронавирус в России

  • Заболели – 4 057 698
  • Умерли – 79 697
  • Выздоровели – 3 577 907

Коронавирус в мире

  • Заболели – 108 798 478
  • Умерли – 2 395 953
  • Выздоровели – 79 060 086

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Автор: 14 февраля 2021, 08:02 Источник: Coronavirus monitor ✓ Надежный источник

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