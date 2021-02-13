Переболевший ковидом Гордон раздобрел: Нельзя так

Недавно 56-летний Александр Гордон был выписан из столичной больницы, где лечился от ковида. Теперь он находится на карантине. Правда, телеведущий не собирается сидеть сложа руки. Он уже вернулся к работе: выходит в эфир из дома.

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