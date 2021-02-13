Переболевший ковидом Гордон раздобрел: Нельзя так

На днях Александр Гордон провел очередной выпуск передачи "Док-Ток". Находясь дома, он был на связи со студией. Телеведущий, который был заражен коронавирусом, рассказал о своем пребывании в больнице и самочувствии.
Гордон признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Александр Гарриевич страдает от хронической гипертонии. Также у него нарушена работа сердечно-сосудистой системы. Из-за этого врачи несколько раз меняли звездному пациенту график лечения.
Сейчас ведущий передачи "Док-ток" чувствует себя гораздо лучше. Единственное, что беспокоит Гордона – температура тела, которая повышается по вечерам. Медики заверили, что через некоторое время это пройдет.
В настоящий же момент Александру Гарриевичу нужно избавить себя от нагрузок, поскольку могут произойти скачки артериального давления. Также телеведущий после лечения ковида, вероятно, будет быстро утомляться.
Александр Гордон также пожаловался, что во время пребывания в больнице заметно поправился. Всего за 10 дней телеведущий набрал три килограмма лишнего веса. "Нельзя так кормить", – считает журналист. Однако сейчас ему необходимо хорошо питаться, чтобы окончательно выздороветь.
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