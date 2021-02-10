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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 февраля 2021 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 февраля 2021 года

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Каждый день в России фиксируется все меньше случаев заражения коронавирусом. Тем временем эксперты предупреждают: скоро наступит третья волна пандемии. Мнения врачей по поводу масштабов этого явления различаются. Остается лишь надеяться на лучшее.
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Спустя почти год после того, как была объявлена пандемия коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила итоги расследования о происхождении COVID-19. Как пишет РИА Новости, экспертная группа учреждения после визита в Китай пришла к выводу: заражение напрямую от летучих мышей маловероятно, а передача вируса через промежуточный носитель вполне возможна.

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Кроме того, ВОЗ заявила о намерении включить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в программу COVAX. Вероятно, скоро учреждение внесет препарат в список рекомендуемых для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу организации.

А пока в России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Количество человек, которые привились препаратом "Спутник V" растет, а мер, введенных из-за пандемии коронавируса, в некоторых регионах, напротив, становится все меньше. Так, с 12 февраля в Удмуртии масочный режим будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 947 036
  • Умерли – 14 031
  • Выздоровели – 854 725

Коронавирус в России

  • Заболели – 3 998 216
  • Умерли – 77 598
  • Выздоровели – 3 493 886

Коронавирус в мире

  • Заболели – 107 157 923
  • Умерли – 2 341 379
  • Выздоровели – 77 400 076

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Автор: 10 февраля 2021, 00:34 Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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