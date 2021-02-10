Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 февраля 2021 года

Спустя почти год после того, как была объявлена пандемия коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила итоги расследования о происхождении COVID-19. Как пишет РИА Новости, экспертная группа учреждения после визита в Китай пришла к выводу: заражение напрямую от летучих мышей маловероятно, а передача вируса через промежуточный носитель вполне возможна.
Кроме того, ВОЗ заявила о намерении включить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в программу COVAX. Вероятно, скоро учреждение внесет препарат в список рекомендуемых для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу организации.
А пока в России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Количество человек, которые привились препаратом "Спутник V" растет, а мер, введенных из-за пандемии коронавируса, в некоторых регионах, напротив, становится все меньше. Так, с 12 февраля в Удмуртии масочный режим будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
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