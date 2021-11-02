Путин пообещал россиянам лекарство от коронавируса: В ближайшее время

Глава государства сообщил радостную новость: первое лекарство от ковида уже на подходе. Что касается прививки, то, как известно, она не лечит недуг, а лишь повышает защиту организма от него.
По словам Владимира Путина, в настоящее время разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться препараты для борьбы с коронавирусом в России. Политик отметил, что уже общался на эту тему с коллегами.
Вместе с тем Владимира Путин подчеркнул, что все равно самым лучшим способом защитить себя от коварной инфекции является вакцинация и своевременная ревакцинация. Он привел пример. Так, по словам президента России, в некоторых странах, где было привито 60% населения, пошла вспышка заболеваемости COVID-19. На его вопрос о том, почему так произошло, российский лидер получил ответ: был упущен момент для ревакцинации.
Глава государства не уточнил, о каком именно лекарстве от коронавируса в России идет речь. СМИ предполагают, что речь шла о препарате "МИР-19" Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА).
Новое средство для борьбы с коронавирусом в России на уровне РНК должно блокировать у вирусных частиц SARS-СoV-2 способность к размножению в организме, передает телеканал "360". Лекарство хотели сделать в виде раствора для инъекций и спрея в нос.
Предполагается, что врач должен будет прописывать больному препарат с первых признаков коронавируса, пишет РИА ФАН. Важно, чтобы недуг был при этом подтвержден ПЦР. Ожидается, что уже в декабре этого года "МИР-19" пройдет государственную регистрацию, на которую документы уже поданы.
По состоянию на 1 ноября коронавирус в России выявили у 40,4 тысячи человек. В Москве отмечено 7 103 случая инфицирования. Как писали "Дни.ру", в нерабочие дни в столице усилен контроль за масочным режимом в транспорте.
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