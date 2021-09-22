Минздрав оставил "Арбидол" в рекомендациях по лечению COVID-19

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
"Мы расстаемся": Муж Королевой настоял на разводе
Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах
Истощенный сын Орбакайте рассказал о страшном недуге
партнеры
Среда
22 сентября
Лента новостей
18:58
Стремительно ухудшается: состояние Ефремова в тюрьме резко изменилось
18:46
Вдвое меньше Пугачевой: Милявская озвучила размер своей пенсии
18:11
"Ночью молюсь": Запуганный сын Рудковской и Плющенко боится жестокого наказания
18:08
Экс-министр Латушко сравнил режим Лукашенко со сталинизмом
17:55
Недавно родившей звезде "Кухни" отказали в операции: Я больше не могу ходить с этим
17:47
"Полный треш": разбушевавшаяся Бузова вызвала оторопь
17:45
В Подмосковье иностранец украл автозапчасти почти на миллион рублей
17:21
Как выглядит свежий памятник на могиле умершего от ковида единственного сына Моргуновой
17:21
Мартиросян вылил ушат помоев на униженную Собчак
17:19
Звезда сериала "ИП Пирогова" вновь стала мамой
17:12
"Чтоб ты сдохла!": Гузеева рыдает в гримерке Первого канала
17:03
Бешеные деньги: сколько жених Бритни Спирс потратил на обручальное кольцо
17:03
Украина возвращается в "бандитские" 90-е – политолог Мезюхо
16:51
Упал к ее ногам: Янковского сняли в ресторане с вдовой известного писателя
16:28
ЭКМО и 92% поражения легких: госпитализированный Звягинцев пришел в себя после комы
16:21
"Такой правдивый чувак": обозлившийся Пригожин плюнул в Шнурова
16:17
"Простите, что МакSим выжила": Красовский оправдался за скандальные "похороны" певицы
16:11
В Кремле оценили скандальное заявление Эрдогана по Крыму
16:09
Ходит в храм: Муцениеце заговорила о Боге не фоне обвинений в связи с женатым и изменах мужу
15:58
В Ленобласти ребенок провалился в канализацию
15:53
"Здоровенный диаметр": Брежнева откровенно ответила на вопрос о пластике
15:42
Отчаявшаяся Бузова взвыла из-за травли: Я не девочка для битья!
15:41
Долину заставили вернуть украшения по цене квартиры
15:24
Известная актриса загорелась на собственном празднике
15:11
53-летняя Фандера неожиданно показала пышную грудь
15:11
"То нога, то сердце": Увядающая Пугачева взывает к ангелам-хранителям
15:01
Ставшего режиссером года Козловского затоптали за самолюбование
14:44
"У меня нет другого выхода": известный актер оставил жену и пятерых детей
14:42
"Забеременела от мужчины старше": Ума Турман сделала аборт
14:41
"Смотрит мои фотографии": Бузова нанесла бывшему мужу удар ниже пояса
14:40
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
14:34
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
14:20
"Я родила": Бузова шокировала словами о ребенке
14:20
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
14:13
Глава АвтоВАЗа озвучил цены на новый внедорожник Lada
14:02
"Меня подкосила болезнь": обнищавший Басков ищет жену
14:01
"Стало невыносимо": Бородина пожаловалась на бросившую гимнастику дочь
13:47
Пропавшую Спирс выслали из страны: Певица спит на полу
13:46
"Жуткое и травмоопасное место": народ в шоке от роскошной квартиры Петрова
13:36
Олеся Железняк раскрыла секреты 7-го сезона любимого сериала "Сваты"
13:27
Аборт и измена жене: Башарова втянули в грязный скандал с генетической экспертизой
13:24
Власти выделят 100 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми
13:23
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли ради недвижимости
13:00
"Так приятно": Цискаридзе облапал между ног известную артистку
12:53
Ургант опубликовал редкое фото маленькой дочери: Вы одинаковые
12:52
За сутки в России выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19
12:45
"Старая бездарная страшная крыса": Апексимова объяснила внезапное исчезновение
12:17
Оставшаяся без мужика Решетова показала срам
12:08
"Отекают мозги": Располневшая Лель прячет искаженное лицо
12:03
Власти помогут трудоустроиться россиянам при долгом поиске работы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Дождалась!": Бузова страстно вцепилась в порвавшего с дружком Лазарева
"Чтоб не слетели": сильно втянувшей живот Бузовой пришлось крепко держать трусы
"Настя, живи!": люди кинулись в церковь из-за раздавленной Волочковой
Изменившаяся Барановская вызвала переполох: Вылитая Пугачева
"Разрезанное сердце, я не спал два года": как живет вернувшийся на Украину актер Горбунов
Рядом с Валечкой: гроб с внезапно умершим Фирсовым закопали возле Легкоступовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
Минздрав оставил "Арбидол" в рекомендациях по лечению COVID-19

Минздрав оставил "Арбидол" в рекомендациях по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России опубликовало двенадцатую версию рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19. Ведомство обновило разделы о лабораторной диагностики инфекционного заболевания, лучевой диагностике, тактике лечения, а также ведения беременных.
прочитано 187 раз

В обновленных рекомендациях Минздрава "Умифеновир" международное непатентованное наименование "Арбидол") входит в перечень препаратов, которые применяются при лечении новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях и для профилактики как здоровыми людьми, так и лицами из групп риска.

ПО ТЕМЕ

Иранские ученые проверили эффективность "Арбидола" против COVID-19

Исследование ЭГИДА оценило эффективность препаратов при коронавирусе

Кроме того, министерство одобрило использование препарата при постконтактной профилактике COVID-19. Рекомендация касается и медицинских работников.

Также Минздрав детализировал критерии госпитализации пациентов, которые переносят COVID-19 в легкой форме. Схема лечения в связи с этим претерпела изменения.

Ведомство исключило "Умифеновир" из схемы лечения пациентов старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и имеющих другие признаки группы риска, а также с легким течением COVID-19 в условиях стационара. Помимо этого, Минздрав рекомендовал госпитализировать всех пациентов из групп риска вне зависимости от тяжести заболевания.

"Принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения этиологического диагноза в схемы терапии следует включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы ИФН-α, препараты индукторов ИФН, а также противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как умифеновир", – говорится в обновленном документе.

Действующим средством "Арбидола" является "Умифеновир". Препарат относится к противовирусным средствам прямого действия. Принцип действия заключается в угнетении слияния липидной оболочки вируса и мембраны клетки человеческого организма.

Минздрав впервые включил "Арбидол"в рекомендации по лечению COVID-19 весной прошлого года в разгар первой волны пандемии. Также были одобрены изменения в инструкцию препарата относительно его специфической активности против вируса SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция).

Эффективность "Арбидола" проверялась в более чем 120 доклинических и клинических исследованиях. Из них около трети проходили за рубежом – в США, Франции, Австралии, Китае и других странах.

Ученые описали механизм действия препарата. Кроме описанного влияния умифеновира на взаимодействие S-белка вируса и рецептара клеток человека ACE2, исследователи шанхайского центра молекулярной терапии и разработки лекарств вместе с коллегами из университета Нью-Йорка обнаружили новую
молекулярную брешь в структуре SARS-CoV-2. В исследовании говорится, что "Арбидол" может использовать ее для подавления вируса. Ученые опубликовали результаты исследования в журнале Nanoscale, который выпускает британское королевское химическое общество.

Белок Mpro является важнейшим элементом жизненного цикла вируса. Он образовывает фермент, который реплицирует новые копии вируса. Если его заблокировать, то размножение SARS-CoV-2 останавливается. По данным китайских и американских исследователей, молекула "Умифеновира" ("Арбидола") связывается с одним из белков Mpro коронавируса и благодаря бензольному кольцу молекулы затормаживает функционирование структуры Mpro.

Об эффективности препарата заявили и ученые, которые в 2015-2019 годах провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование АРБИТР. Результаты опубликованы в журнале "Терапевтический архив" – наиболее авторитетном российском рецензируемом медицинском издании.

Кроме того, совсем недавно завершилось проводившееся в течение двух лет масштабное фармако-эпидемиологическое исследование ЭГИДА-2020. В период пандемии ученые занимались ретроспективным анализом течения распространенных респираторных инфекций (гриппа, ОРВИ, COVID-19) у госпитализированных пациентов.

Они анализировали более 2,4 тысячи историй болезни пациентов из 19 российских регионов России. Исследователи отметили, что "Арбидол" относительно других противовирусных препаратов продемонстировал преимущества по влиянию на продолжительность заболевания. Ученые намерены опубликовать полные результаты исследования в журнале "Терапевтический архив" в ноябре текущего года.

"Умифеновир" в двенадцатой версии рекомендаций Минздрава:

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Автор: 22 сентября 2021, 18:14

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Отекают мозги": Располневшая Лель прячет искаженное лицо

Звезда сильно изменилась
Шоу-бизнес

Ни цветочка: необычную могилу мужа-самоубийцы Божены Рынской никто не навещает

Что случилось с захоронением
Шоу-бизнес

Народ ахнул при виде иссохшей МакSим: Надела платье 6-летней дочери

Публика обеспокоена
Шоу-бизнес

Гагарина врезала бывшему мужу после новости о предстоящем суде: Злой, скупой, лживый

Артистка вышла из себя

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
За сутки в России выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19
Воробьев отреагировал на рост числа госпитализаций с COVID-19 в Подмосковье
В России за сутки выявили более 19 тысяч больных ковидом

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Подмосковье иностранец украл автозапчасти почти на миллион рублей
В Ленобласти ребенок провалился в канализацию
Под Калугой осудили двух наркодилеров из Подмосковья
Устроившему бойню в пермском вузе ампутировали ногу
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+