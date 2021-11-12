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Коронавирус
Собянин рассказал о дезинфекции в общественном транспорте Москвы

Собянин рассказал о дезинфекции в общественном транспорте Москвы

Российская столица является одним из мировых лидеров по масштабам дезинфекции общественного транспорта, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, несмотря на пандемию, метро и другие виды транспорта не снижали темпов работы.

Продолжение: Около 30 объектов безопасности построят в Москве до 2024 года
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О дезинфекции московского транспорта Собянин рассказал в ходе посещения электродепо "Солнцево". Собянин отметил, что составы метрополитена, трамваи, автобусы и пригородные электрички проходят тщательную санитарную обработку.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Частота движения и регулярность поездок продолжают оставаться главными требованиями к московскому транспорту, сказал мэр. Это сделано, чтобы избежать больших скоплений людей, пояснил градоначальник.

"Таким образом, в транспорте как можно более разряженная обстановка и меньше, соответственно, число контактов", – подчеркнул Собянин.

Ежедневно четыре тысячи сотрудников московского метро проводят санитарную обработку более шести тысяч вагонов. На сегодняшний день санитарные меры усилены, сообщил первый заместитель начальника столичной подземки Дмитрий Дощатов.

По его словам, раз в два часа дезинфицируются пассажирская зона, ручки дверей и кассовые блоки, поручни эскалаторов. Ночью проходит полная обработка, добавил Дощатов.

Фото: АГН "Москва" / Андрей Никеричев

На фоне пандемии объем работ по дезинфекции московского транспорта увеличен в среднем в 5-10 раз, уточнил глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов. "4,5 тысячи сотрудников заняты только тем, что занимаются дезинфекцией, уборкой, обработкой всех поверхностей, которых касается пассажир", – сказал он.

Кроме того, 55% подвижного состава Московского метрополитена составляют поезда с автоматической системой обеззараживания воздуха. А сотрудники подземки регулярно сдают ПЦР-тесты на коронавирус, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. 90% работников метро прошли вакцинацию.

Принимаемые на московском транспорте меры безопасности высоко оценили международные эксперты. В феврале 2021 года столичная подземка получила зеленый знак Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям.

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Фото: АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Автор: 12 ноября 2021, 16:33 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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