Салоны сотовой связи на Новом Арбате могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

Факты работы салонов выявлены в ходе обследования сотрудниками ОАТИ. В этих организациях не приняли меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, сообщает АГН "Москва".
"За выявленные нарушения юридическому лицу в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток", – заявил Поплавский.
Руководство салонов пригласят в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.
Также инспекторы ОАТИ обследовали помещения торгового центра "Ереван плаза". Нарушений не выявлено, действующий на территории ТЦ кинотеатр "Синема стар" и фитнес-клуб "Алекс фитнес" закрыты.
Нет претензий и к магазину "Азбука вкуса". Посетители и сотрудники магазина соблюдали санитарные меры и использовали средства индивидуальной защиты, отметил Поплавский.
Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября в столице объявлен режим нерабочих дней. Приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают свою работу.
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