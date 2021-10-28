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Коронавирус
Салоны сотовой связи на Новом Арбате могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

Салоны сотовой связи на Новом Арбате могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

Штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней грозит салонам сотовой связи "Билайн", "Мегафон" и магазину оптики "Айкрафт" на Новом Арбате. Эти предприятия нарушили режим нерабочих дней, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.
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Факты работы салонов выявлены в ходе обследования сотрудниками ОАТИ. В этих организациях не приняли меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, сообщает АГН "Москва".

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"За выявленные нарушения юридическому лицу в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток", – заявил Поплавский.

Руководство салонов пригласят в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.

Также инспекторы ОАТИ обследовали помещения торгового центра "Ереван плаза". Нарушений не выявлено, действующий на территории ТЦ кинотеатр "Синема стар" и фитнес-клуб "Алекс фитнес" закрыты.

Нет претензий и к магазину "Азбука вкуса". Посетители и сотрудники магазина соблюдали санитарные меры и использовали средства индивидуальной защиты, отметил Поплавский.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября в столице объявлен режим нерабочих дней. Приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают свою работу.

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Фото: АГН «Москва» / Сергей Ведяшкин
Автор: 28 октября 2021, 17:49 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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