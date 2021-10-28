Салоны сотовой связи на Новом Арбате могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

Штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней грозит салонам сотовой связи "Билайн", "Мегафон" и магазину оптики "Айкрафт" на Новом Арбате. Эти предприятия нарушили режим нерабочих дней, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.

