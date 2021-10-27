"Длинные" выходные: оперштаб ответил на основные вопросы москвичей

Введенные в Москве с 28 октября по 7 ноября нерабочие дни помогут снизить темпы распространения коронавируса и разорвать цепочки заражения. В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали о том, как будет жить столица в "длинные" выходные.

