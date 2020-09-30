За сутки в России выявили 8,4 тысячи случаев заражения коронавирусом

Инфекция поразила жителей 84 регионов страны. Большинство случаев – 2 308 – зарегистрировали в Москве. За ней следует Санкт-Петербург с 276 зараженными. Тройку лидеров замыкает Московская область, где выявили 222 больных.
За минувшие сутки вылечились 5 858 человек. Таким образом, всего выздоровели и выписались из больниц 958 257 граждан. Количество жертв коронавируса нового типа выросло на 177 до 20 722, рассказали в оперативном штабе.
Во вторник, 29 сентября, прошло совещание президента России Владимира Путина с членами правительства. Они обсудили эпидемиологическую обстановку в стране, а также меры поддержки граждан, пострадавших от вируса.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении скорости распространения заболевания. По словам политика, за последние три недели этот показатель вырос до 1,1.
Непростая ситуация наблюдается в Москве. Мэр города Сергей Собянин призвал пенсионеров не выходить на улицу до 28 октября. Также домашний режим следует соблюдать беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями.
С 5 октября все общеобразовательные учреждения закрывают на двухнедельные каникулы. Дистанционных занятий не будет. При этом детские сады и дошкольные группы будут работать в прежнем режиме.
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