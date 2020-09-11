Коронавирус в России: за сутки выявлено более 5,5 тысячи зараженных

С началом осени статистика заражения коронавирусом в России снова пошла вверх. Как сообщает официальный телеграм-канал "Оперштаб Москвы", за последние сутки в нашей стране выявлено 5 504 инфицированных.
За то же время вылечились 5 734 пациента. За сутки зафиксировано 102 летальных исхода.
Всего с начала весны в России зафиксировано 1 051 874 случая заражения коронавирусом. Вылечились 868 107 пациентов. COVID-19 унес жизни 18 365 человек.
В Москве отменили обязательную изоляцию в течение 14 дней для горожан с симптомами ОРВИ. Исключение сделано для тех, у кого подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
В Москве обсуждают возобновление авиасообщения с Белоруссией с 1 октября. В Национальном аэропорте "Минск" выразили надежду, что рейсы между двумя столицами возобновятся с этой даты. Окончательного решения пока не принято, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.
Продолжается испытание второй российской вакцины от коронавируса. Она разработана в новосибирском центре "Вектор". Исследование проходит успешно, побочных эффектов у добровольцев нет.
Случаи заражения учеников зафиксированы в 14 школах Калмыкии. Классы переведут на дистанционное обучение.
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