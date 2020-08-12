Число зараженных коронавирусом в России превысило 902 тысячи

Согласно официальным данным, за последние сутки в России выявили 5 102 зараженных коронавирусом. Вылечились 7 123 пациента, 129 умерли.
В Москве зафиксировано 689 новых случаев заболевания, в области – 152. На втором месте по динамике распространения эпидемии находится Свердловская область – 167 инфицированных. В Санкт-Петербурге обнаружен 161 зараженный.
На сегодняшний день число случаев коронавирусной инфекции в России достигло 902 701. Большинство пациентов уже вылечились – 710 298. За время эпидемии зафиксировано 15 260 летальных исходов.
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана в Центре эпидемиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
В исследовательском центре отметили, что вакцина способна вырабатывать антитела на два года. У привитых четыре месяца назад ученых до сих пор наблюдается высокий уровень антител.
Первая партия вакцины от коронавируса будет доступна в конце августа. Ее получат медики и учителя. Массовая вакцинация начнется в октябре, а с нового года препарат поступит в продажу.
Вакцинация от коронавируса будет добровольной, заверил глава Минздрава Михаил Мурашко. Что касается зарубежной критики препарата, то она вызвана страхом конкуренции, уверен руководитель федерального ведомства.
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