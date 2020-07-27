Китай раскрыл факты о вспышке коронавируса в Ухане

Врач Юэн Квок-Юнг, диагностировавший первые случаи коронавируса в Китае, сделал важное заявление. Он утверждает, что власти Уханя скрыли масштабы первой вспышки заболевания в городе.



Медик заверил, что все вещественные доказательства были уничтожены. Реакция же на исследования была медленной.

По словам доктора, он вместе с другими членами группы по расследованию в Ухане посетил продуктовый рынок. Именно оттуда началась вспышка коронавируса в мире. Однако там уже замели все следы.

Отметим, в марте этого года президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что Пекин поздно проинформировал мировое сообщество о вспышке COVID-19. Позже американская разведка в своем докладе сделала заявление, что публично высказывавшихся о случившемся врачей заставляли молчать.

Обвинения в свой адрес Китай отверг. По официальным данным, общее число заразившихся коронавирусом в мире на 27 июля превысило 16,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Вспышка коронавируса в мире началась с Китая в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Как писали "Дни.ру", за последний месяц количество зараженных COVID-19 резко увеличилось. Жертвами опасной инфекции стали около 640 тысяч пациентов.

