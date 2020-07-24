Оговорка Медведева о вакцине от коронавируса вызвала ужас у конспирологов

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал видеообращение, в ходе которого рассказал о работе над вакциной от коронавируса, передает "Царьград". Он отметил, что работа по вакцинации будет начата только после того, как ученые представят препарат или группу препаратов с доказанной эффективностью.
"Иначе распространить болезнь будет просто невозможно", – заметил Дмитрий Медведев. Многие пользователи Сети обратили внимание на оговорку бывшего премьер-министра России. Очевидно, что он имел ввиду "остановить распространение", а не "распространить".
Однако эти слова стали богатой пищей для конспирологов. Они стали писать в интернете, что Дмитрий Медведев таким образом якобы озвучил реальные планы некой мировой закулисы.
Отметим, среди любителей искать скрытые смысли и заговоры популярна версия о том, что вакцины будут использоваться для чипирования населения или же для банального заражения пациентов. Отметим, страх перед профилактическими прививками возник, судя по всему, одновременно с самой практикой массовой вакцинации.
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