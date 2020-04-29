Медведев пообещал опустевшие города после коронавируса в России

Самая главная перемена, которая поджидает человечество после завершения карантина из-за коронавируса, касается возможности работать удаленно. Огромное число людей поймет, что у них нет необходимости каждый день присутствовать в офисе для того, чтобы выполнять свои обязанности.
Люди поймут, что бессмысленно платить за дорогую квартиру в центре города, если их общение все равно будет проходить через видеосвязь. Тогда они переберутся в деревни. "Города будут по большей части пустеть", – цитирует Lenta.ru Данилу Медведева.
Не обойдется и без краткосрочных, но весьма драматичных поворотов в жизни каждого человека. Чья-то семейная жизнь не сможет выдержать продолжительной самоизоляции, кто-то столкнется с кризисом из-за коронавируса в России.
Однако есть вероятность, что в глобальном смысле эпидемия оздоровит общество. "В целом может оказаться так, что мы поймем, что строить из планеты муравейник, где все постоянно зачем-то бегут, не самое правильное решение", – выразил надежду футуролог.
По его оценкам, если эпидемия продлится два-три года, то люди, возможно, и не захотят снимать некоторые ограничения. Это касается тех мер, которые снижают вредное воздействие человека на природу. "Они, по сути, спасают тысячи людей от коронавируса и десятки тысяч от смерти, вызванной загрязнением воздуха", – подчеркнул Данила Медведев.
Напомним, коронавирус в России затронул 99 596 человек. К 29 апреля 2020 года в стране зафиксированы 976 летальных случаев. Сообщается о 10 293 выздоровевших.
Популярные темы форума
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
Почему снимают Петрова???
Могут ли продлить карантин?
В СССР пионерский лагерь помните?
Научите своих детей правилам поведения в гостях
НЕКРОСИВОЕ ИМЯ
Как поднять гемоглобин?
Травля
Любимая актриса. Какая?
Ждем обращение президента